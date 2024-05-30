في اجتماع هيئة الرأي .. وزير التعليم يوجه بأتمتة الاختبارات التقويمية والمضي باستحداث كلية متخصصة بالذكاء الاصطناعي

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي بأتمتة الاختبارات التقويمية للعام الدراسي 2025/2024 والمضي بخطوات استحداث كلية متخصصة بالذكاء الاصطناعي.

وذكر بيان للوزارة جاء ذلك لدى ترأسه الاجتماع الخامس لهيئة الرأي 2024 بحضور أعضاء الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية كافة حيث أكد على مواكبة المعرفة العالمية ومستجداتها واستكمال إجراءات الجامعات بالتحول المدروس الى الخدمات الإلكترونية التي تكون جزءا من اهتمام المواطنين.

وحث على التحديث المستمر للمناهج والبرامج التعليمية والاهتمام بتطوير مهارات الطلبة وتأهيلهم للتفاعل مع سوق العمل المحلي والعالمي وتكثيف الاشتغال على دعم قطاع التعليم التقني والمهني الذي يشكل البنية الأساسية لتنمية الملاكات والقدرات البشرية.

وناقش المجتمعون عددا من المحاور المدرجة على جدول الأعمال وصوتوا بالإيجاب على عدة قرارات منها إعداد خطة استراتيجية لدعم وتطوير المراكز البحثية ومراكز الدراسات وتعضيد مجالاتها العلمية في الجامعات.

وتقرر أستحداث قسم تقنيات الفيزياء الصحية والعلاج الإشعاعي في الكلية التقنية الهندسية بجامعة الفرات الأوسط التقنية ، وأستحداث قسم إدارة تسويق في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة تكريت ، واستحداث الدراسة المسائية في قسم الترجمة بكلية الآداب وقسم الذكاء الاصطناعي بكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الأنبار و استحداث الدراسة المسائية في فرع الفيزياء الطبية بقسم الفيزياء في كلية العلوم بجامعة بابل.

▪️وتقرر أعتماد استمارة التقويم الخاصة بلجنة مناقشة مشاريع الدبلوم العالي.

واختتم الوزير الاجتماع بتوجيه الجامعات كافة بمراعاة متطلبات الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية التي ستجرى في بيئة الجامعات الحكومية والأهلية والإسهام بإنجاح العملية الامتحانية والاستجابة لمقتضيات المصلحة العامة.