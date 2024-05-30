العامري ومسرور بارزاني يبحثان الملفات العالقة بين المركز والإقليم وسبل تسويتها

استقبل الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني وبحثا الملفات العالقة بين المركز والإقليم وسبل تسويتها .
واستعرض اللقاء بحسب بيان لمكتب العامري مجمل الأوضاع والتطورات المحلية وبحث آخر المستجدات السياسية والرؤى الوطنية لحسم القضايا العالقة بين حكومتي المركز والاقليم.
وشدد الجانبان على أهمية اعتماد الحوار والمسار الدستوري والقانوني في الملفات الخلافية التي يسعى الطرفان إلى تسويتها بما يتناسب والمصلحة الوطنية.
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