الخطوط الجوية العراقية تنقل أكثر من 14 الف حاج الى الديار المقدسة منذ بداية التفويج ولغاية اليوم

أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية اليوم"الخميس" عن نجاحها في نقل أكثر من 14 الف حاج على متن أسطولها الجوي من المطارات المحلية الى مطاري جدة والمدينة المنورة منذ إنطلاق الرحلة الأولى في الثامن عشر من الشهر الجاري ولغاية اليوم.

وقال مدير عام الشركة المهندس مناف عبد المنعم في بيان أن إجراءات التفويج شهدت هذا الموسم إنسيابية عالية والتزاماً تاماً بالخطة الموضوعة من قبل وزير النقل رزاق محيبس والتي تضمنت العديد من التسهيلات وتوفير الراحة للحاج العراقي بما في ذلك صالات الإستقبال والتوديع ووجبات الطعام والجوانب الإنسانية للمرضى وكبار السن.

وتابع أن تفويج الحجيج جواً سيستمر حتى الأسبوع القادم والعمل مستمر لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.