خلية الإعلام الأمني تعلن تأمين تفويج 28 ألفا و957 حاجا إلى الديار المقدسة

اعلنت خلية الإعلام الأمني عن تأمين تفويج 28 ألفا و957 حاجا إلى الديار المقدسة.

وذكرت الخلية في بيان انه بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة ، ‏استمرت القطعات الأمنية البطلة بمختلف صنوفها بخطة حماية تنقل حجاج بيت الله الحرام وتفويجهم لهذا العام بإشراف ميداني مباشر من قبل اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية وبمتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة وتفعيل المقرات المسيطرة في كل من الكيلو 160 والنخيب وعرعر ‏والمقر المسيطر في قيادة العمليات المشتركة وبمتابعة دائمة من مدير هيأة العمليات وضباط ارتباط وممثلين عن جميع الوزارات والهيئات والمديريات ذات العلاقة ،وبإسناد متميز من القوة الجوية وطيران الجيش وانفتاح القطعات الأمنية من طيران الجيش والداخلية والحشد الشعبي لمئات الكيلومترات وبتنسيق عالي المستوى مع ملاكات هيئة الحج والعمرة.

واوض انه بلغ عدد تفويج الحجاج لغاية اليوم عن طريق الجو (13,549) حاجاً من مطارات، بغداد والنجف الأشرف، والبصرة، وكركوك، وأربيل، والسليمانية، فيما بلغ عدد التفويج البري (408, 15) حاجاً ‏من مختلف محافظات العراق بما فيها كردستان ترافقها خدمات متميزة غير مسبوقة وتوفير مدن للزائرين على طول الطريق البري وتسهيل تنقلهم بانسيابية عالية من المنافذ الحدودية ‏والمطارات.