المندلاوي يبحث مع مسرور بارزاني مجمل تطورات العملية السياسية

استقبل رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بمقر اقامته في بغداد مساء اليوم الخميس، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان بحسب بيان لمكتب المندلاوي مجمل تطورات العملية السياسية ، مؤكدين على ضرورة تضافر جهود جميع القوى السياسية لدعم تنفيذ البرنامج الحكومي بعيدا عن الخلافات السياسية وجعل خدمة البلد والمواطن الهداف الأهم للجميع .

واكد المندلاوي ان استمرار الحوارات مهمة للغاية في المرحلة الحالية كونها تُسهم في استقرار الوضع السياسي وإيجاد حلول جوهرية ونهائية للمسائل العالقة وفق الدستور ، داعيا الى ضرورة تعاون وزارات الإقليم مع الدوائر الاتحادية بحسب تخصصاتها بهدف تنظيم العمل وتحقيق أكبر فائدة للبلد ككل .