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الأمن الوطني يضبط مقذوفات وأعتدة في الطارمية شمالي العاصمة بغداد


ضبط جهاز الأمن الوطني مقذوفات وأعتدة في الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ان معلومات استخبارية دقيقة تلقاها جهاز الأمن الوطني اكدت وجود كدس من الأسلحة والأعتدة مختلفة الأحجام تعود إلى عصابات داعش الإرهابي في إحدى بساتين منطقة الطارمية شمالي بغداد وعلى الفور تحركت قوة من الجهاز وعثرت على عدد كبير من الأسلحة التي شملت (٢٤) مقذوفةً عيار (١٢٢) ملم، و(٨٣) أنبوباً فولاذياً تستخدم جميعها في صناعة العبوات الناسفة كانت مخبأة تحت الأرض.

واوضح انه جرى استخراجها من قبل مفارز الأمن الوطني ونقلها إلى مكان آمن وتسليمها أصولياً إلى الجهد الهندسي في الفرقة السادسة في ضمن قيادة عمليات بغداد

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الأمن الوطني يضبط مقذوفات وأعتدة في الطارمية شمالي العاصمة بغداد
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