النزاهة تضبط مسؤولة السجلات الأساسيَّة في أحد فروع الهيئة العامة للضرائب متلبسة بالرشوة

اعلنت هيئة النزاهة ضبط مسؤولة السجلات الأساسيَّة في أحد فروع الهيئة العامة للضرائب متلبسة بالرشوة.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ان مُديريَّة تحقيق بغداد شكلت فريق عملٍ بعد تلقّيها معلوماتٍ في شكوى لأحد المواطنين تتضمَّن تعرُّضه للابتزاز وطلب الرشوة من بعض المُوظَّفات في الهيئة العامة للضرائب – فرع الكرخ المركز.

واضاف إنَّ الفريق نصب كميناً مُحكماً للمشكو منها التي تعمل “موظفة السجلات الأساسيَّة” في فرع الهيئة العامة للضرائب، وتمكَّن من ضبطها مُتلبّسةً بالرشوة، بعد قيامها بالتوقيع والختم على إضبارة العقار العائد للمُشتكي، وتسلُّمها مبلغ الرشوة مقابل ذلك، مُضيفاً إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ ماليَّة بحوزتها للاشتباه بأنها مُتحصَّلة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون من المراجعين، لقاء إنجاز مُعاملاتهم.

ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ لعرضه بصحبة المُتَّهمة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمة.