الدفاع تصدر توضيحاً بشأن توزيع الأراضي للضباط والمراتب والموظفين

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الخميس 30 مايو/أيار 2024، تنويهاً بشأن توزيع الأراضي لمنتسبي الوزارة من الضباط والمراتب والموظفين.

الوزارة ذكرت في بيان أنها لديها لجنة مختصة لتنفيذ امر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، ورئيس اركان الجيش، المحترمين، تسمى لجنة توزيع الاراضي لمنتسبي الوزارة من (الضباط والمراتب والموظفين)، إذ جرى تخويل عدد من منتسبي الوزارة التابعين للاستخبارات والأمن في المحافظات كافة بمعدل مخول واحد من الضباط والموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في كل محافظة، ومنذ تشكيل اللجنة يقومون بمراجعة دوائر البلديات والأملاك في جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان.

وأضافت ان هؤلاء المخولون يعملون جاهدين ليلاً ونهاراً لغرض الوصول الى فرز وتخصيص قطع اراضي ليجري توزيعها على منتسبي الوزارة، داعية، منتسبي الوزارة كافة الى عدم مراجعة البلديات في كافة المحافظات دون إصدار امر لهم من قبل اللجنة المختصة.

وتابعت انه عند الوصول إلى اكمال الفرز والتخصيص وتثبيت الاسماء على قطع الأراضي المخصصة لهم يتم تبليغ جميع المنتسبين بالمراجعة إلى الدوائر أعلاه من قبل اللجنة آنفاً وعن طريق سلسلة المراجع المحترمين.

وأوضحت، يتحمل المنتسب المسؤولية في حالة مراجعته دوائر البلدية وقيامه بدفع مبالغ مالية لا مبرر لها ولا نعرف اسباب الدفع ولا توجد اية مديرية بلدية مخولة لحد الان بالتوزيع ضمن مكرمة القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز المراجعة مطلقاً دون اذن اللجنة المشكلة والمكلفة بالتوزيع، حفاظاً على منتسبينا من الاستغلال من قبل ضعّاف النفوس.