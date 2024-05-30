إفتتاح معمل طباعة لوحات المرور الإنكَليزية وأربع فئات مشمولة بالاستبدال!

صرّحت وزارة الداخلية أنه من المرجح ان يتم في الأسبوع المقبل، افتتاح أول معمل لطبع لوحات المركبات باللغة الانكَليزية ضمن مشروع توحيد اللوحات مع إقليم كردستان، فيما حددت أربع فئات فقط مشمولة باستبدال اللوحات والتقديم عليها حاليًا.

وذكر مدير المشروع الوطني لتسجيل المركبات اللواء حيدر كامل خضر إن الوزارة وضمن منهجيتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بضمنها إنجاز معاملات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها وإصدار إجازة القيادة والسنوية وتجديدها، شرعت قبل مدة بإنشاء معمل لطبع لوحات المركبات باللغة الإنكليزية، مؤكدا أنه سيفتتح مطلع الأسبوع المقبل .

وبيّن أن الفئات المحددة بالتقديم على اللوحات، عددها أربع فئات، وهي:

التسجيل لأول مرة، وفقدان اللوحات، وتجديد السنوية، وتغيير البيانات.

موضحاً أن تحويل ملكية المركبة غير مشمول بتغيير اللوحات، حسب ما نقلت صحيفة الصباح الحكومية.