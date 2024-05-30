الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف انتصرت غزة؟ ووفق أيّ معايير؟
وكالة انباء براثا
31
2024-05-30
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول مستقبل الواقع الصهيوني بين الذلّ والخسارة وبين اقتدار الجهات المقاومة
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف انتصرت غزة؟ ووفق أيّ معايير؟
نجل المرجع الديني الكبير الراحل السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره يروي معاناة ال الحكيم عندما كانوا في معتقلات البعث الصدامي الكافر
إنتخاب العراق لرئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب للمرة الأولى في تاريخه
رئيس الجمهورية يستقبل السفير التركي بمناسبة انتهاء مهام عمله
الصين تؤكد دعمها المستمر لجهود العراق في صون سيادته وتطوير اقتصاده وفي مجال مكافحة الارهاب
النزاهـة تضبط متهـماً بالرشوة مقابل إصدار إجازة حمل السلاح
القبض على ثلاثة متهمين بالاتجار بالآثار في الديوانية
وزير الدفاع يصل الى ايطاليا في زيارة رسمية
حريق كبير في شركة للمستلزمات الطبية وسط النجف
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
بعد رفض العراق.. الاتحاد البرلماني العربي يرفع مبدأ "حل الدولتين" من مقرراته
318
خلال استقباله الشيخ الكربلائي.. السيد السيستاني يثني على جهود العتبة الحسينية ( فيديو )
304
إيران توقف حركات التصدير إلى إقليم كردستان
284
بتهمة تجارة المخدرات.. القضاء يحكم على "أم اللول" بالمؤبد
274
رئيس الوزراء يفتتح مجسر الشالجية في بغداد ضمن مشروع تطوير تقاطعي الطوبجي والشالجية
251
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
محمود الراشدي
: نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع
:
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان
: لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع
:
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي
: يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع
:
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي
: لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع
:
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي
: كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق
: واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع
:
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق
: سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع
:
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين
: في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع
:
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي
: الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي
: رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع
:
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك