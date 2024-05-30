إنتخاب العراق لرئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب للمرة الأولى في تاريخه

جرى خلال أعمال الدورة الرابعة والخمسين للمجلس، المنعقدة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة،إنتخاب العراق لرئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الخامسة والخمسين، المقرر عقدها في بغداد عام 2025. وذلك حسب بيان لهيئة الاعلام والاتصالات.

وصرّح رئيس الهيئة الإعلام علي المؤيد، عن هذا الإنجاز، معرباً عن فخره واعتزازه بثقة الأشقاء العرب ب‍العراق وقدرته على قيادة العمل الإعلامي العربي المشترك خلال المدة المقبلة.

وأوضح المؤيد أن العراق سيعمل على تعزيز التعاون الإعلامي العربي وتطويره، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع، بما يخدم مصالح الشعوب العربية وقضاياها العادلة.

بالمقابل، رحب وزراء الإعلام العرب المشاركون في الدورة الحالية باحتضان العراق لأعمال المجلس الوزاري في دورته القادمة، متمنين للعراق النجاح في مهمته الرئاسية.