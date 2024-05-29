وزير الدفاع يصل الى ايطاليا في زيارة رسمية

وصل وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، إلى إيطاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، الذي رحب به والوفد المرافق له والسفير العراقي في روما سيوان بارزاني.

و عبر العباسي بحسب بيان لوزارة الدفاع,عن سعادته بهذه الزيارة التي سيتم خلالها الاطلاع على الصناعات العسكرية الإيطالية".

من جانبه اكد الوزير الإيطالي جدية إيطاليا في مساعدة القوات المسلحة العراقية، مشيراً إلى انه كانت هناك فرصة في مساعدة القوات الجوية العراقية في الآونة الأخيرة".

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد وزير الدفاع الإيطالي دعم دولته لمشروع حل الدولتين وإطفاء الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مشدداً على دعم إيطاليا إلى الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات اللازمة له".