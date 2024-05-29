وزير الداخلية يزور مقر الشرطة السيبرانية ويلتقي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية

واصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لقاءاته وزيارته للمؤسسات الأمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي يزورها بدعوة رسمية.

وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزير زار مقر الشرطة السيبرانية واجتمع مع المسؤولين فيها، وبحث معهم آلية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الجارين".

كما التقى الوزير رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية وناقش معه العديد من الموضوعات التي تخص العمل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الأمنية.

وناقشت الزيارة، تعزيز التنسيق في مجال التدريب وأساليبه، خاصة في مجال الأمن السيبراني والتطور الحاصل بهذا الجانب