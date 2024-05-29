هيئة الحج تبدأ بتفويج حجاج اقليم كردستان الى الديار المقدسة

بدأت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الأربعاء، بتفويج حجاج اقليم كردستان المتوجهين برا الى الديار المقدسة.

وذكرت الهيئة في بيان لها،، ان" الوجبة الاولى من قوافل حجاج اقليم كردستان انطلقت اليوم، حيث تُشرف الهيئة على تفويجهم وتوفير الخدمات لهم، فيما تقوم القوات الأمنية بتأمين الحماية اللازمة لهم لحين وصولهم الى منفذ عرعر الحدودي".

واشارت الى ان" الهيئة وبتوجيه سماحة الشيخ سامي المسعودي، استضافت حجاج اقليم كردستان في قضاء طوز خورماتو وقدمت وجبة غذائية لهم، فيما سيتم استقبالهم بمدينة الحجاج والمعتمرين التابعة للهيئة في كربلاء المقدسة التي تتوفر فيها جميع سبل الراحة والضيافة، ثم من بعدها يتوجهون الى المدينة المنورة".