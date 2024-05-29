الرئيس رشيد والمندلاوي يؤكدان ضرورة اقرار جداول الموازنة

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد و رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، ضرورة اقرار جداول الموازنة .

وذكر بيان رئاسي :" ان رئيس الجمهورية استقبل رئيس مجلس النواب بالنيابة ، اليوم الاربعاء ، وجرى، خلال اللقاء، بحث الاوضاع العامة في البلد وتطوراتها السياسية والاقتصادية والامنية، وتم التأكيد على اهمية تكثيف الجهود بين القوى السياسية لحسم القضايا المهمة ذات الصلة باحتياجات المواطنين، واستكمال الاستحقاقات الدستورية".

واكد رئيس الجمهورية اهمية تعزيز التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في سن وتشريع القوانين المهمة، وضرورة مواصلة العمل المشترك بين القوى السياسية، واقرار جداول الموازنة بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز مسيرة البناء والاعمار في جميع المحافظات.

كما تم التأكيد على ادامة الامن والاستقرار وتحسين الاوضاع المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة في عموم العراق.

من جانبه، اعرب المندلاوي عن تطابق وجهة نظره مع طروحات رئيس الجمهورية في اهمية التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب من اجل تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.