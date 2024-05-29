السوداني يبحث مع كتلة الجيل الجديد النيابية الاوضاع العامة في البلاد وفي اقليم كردستان

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، اعضاء مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للسوداني ، بحث الاوضاع العامة في البلاد، والاوضاع في اقليم كردستان العراق، ومناقشة خطوات الحكومة في تنفيذ اولويات برنامجها في الاصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات، والتخفيف من نسب البطالة والفقر، بما يساعد في تحقيق نهضة تنموية تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي عموماً.

وشهد اللقاء تأكيد اهمية التنسيق وتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الذي يصب في المصلحة العليا للبلاد، و ضرورة ان تبذل القوى السياسية الجهود المطلوبة في معالجة الملفات والاختلاف في الرؤى ، بهدف تعزيز الاستقرار في عموم العراق، والحفاظ على النهج الديمقراطي الذي يدعم الدولة ومؤسساتها.