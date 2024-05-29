جهاز مكافحة الارهاب يعتقل 4 ارهابيين ويدمر عدة مضافات بمناطق متفرقة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، ان جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من اعتقال 4 إرهابيين وتدمير عدة مضافات بمناطق متفرقة من العراق.

وقالت الخلية في بيان إنه "ضمن عمليات التنسيق والتعاون المستمرة بين ابطال جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية عمليات جهاز أسايش اقليم كردستان تمكن الأبطال من القاء القبض على (4) متهمين في محافظة السليمانية".

وأضافت الخلية، أنه "في سياق واجبات استطلاع وتفتيش ومراقبة أوكار عصابات داعش الارهابي في محافظتي صلاح الدين وديالى تم تفجير (5) مضافات وتفجير عدد من العبوات الناسفة محلية الصنع بالاضافة الى زورق مفخخ".

وتابعت الخلية، أن "ابطال قواتنا الأمنية وفي مختلف قواطع المسؤولية مستمرون بعملياتهم النوعية والاختصاصية لتطهير بلادنا من عصابات داعش الارهابية".