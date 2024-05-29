بعد حكمها بالمؤبد.. الكشف عن تفاصيل شبكة "أم اللول" لتجارة المخدرات

كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن اتهام "أم اللول" بتجارة المخدرات.

وذكر بيان للمديرية أنه "بقرار قضائي، نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات عملية امنية نوعية اسفرت عن تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة".

وبين، أنه "من خلال التعمق بالتحقيق وبذل جهد استخباري دقيق تم رصد قيام المدعوة (هـ . خ . ع) الملقبة (ام اللول) بنقل المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها".

وأشار البيان، إلى انه "تم تشكيل فريق عمل مختص واعتقالها أصوليا وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي اصدرت بحقها حكماً بالسجن المؤبد بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة وفق احكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر قضائية، بأن قرارا قضائيا صدر بالسجن المؤبد بحق إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي المدعوة "هديل خالد عبد رشيد" الملقبة بـ"أم اللول" بتهمة تجارة المخدرات.

وقالت المصادر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محكمة جنايات الرصافة حكمت اليوم بالسجن مدى الحياة بحق المدعوة أم اللول".

وأضافت المصادر أن "القرار جاء بعد ثبوت تورط أم اللول بتجارة المخدرات الدولية".

يشار الى ان القضاء العراقي اصدر في (23 نيسان 2024) حكما على "ام اللول" بالحبس البسيط لمدة 4 أشهر بتهمة المحتوى الهابط.

و"أم اللول" عرفت بدايةً كراقصة في إحدى الكوفيهات والنوادي الليلية، قبل ان تصبح مشهورة كـ"تيكتوكرز" على تطبيق التيك توك الذي يتمتع بشعبية كبيرة في العراق.