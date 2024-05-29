التجارة تنفي رفض مسجل الشركات الاستجابة لطلب عزل المدير المفوض من شركة حماية المطار

نفت وزارة التجارة ،اليوم الأربعاء، مزاعم رفض مسجل الشركات الاستجابة لطلب عزل المدير المفوض من شركة حماية المطار.

وذكرت الوزارة في بيان ، أن "ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية اليوم تحت عنوان ( مسجل الشركات يرفض الاستجابة لطلب عزل المدير المفوض من شركة حماية المطار )عارٍ عن الصحة ويسيء لسمعة الوزارة بشكل صريح".

وأكدت، أن "دائرة تسجيل الشركات جهة حكومية تلتزم بالضوابط والأنظمة ولا تعتمد أي وثيقة واردة من خارج البلاد لا تتضمن المصادقات الأصولية التي أوجبتها التشريعات ذات العلاقة".

وشددت على أنها "من خلال دائرة تسجيل الشركات مستمرة بنهجها الصريح تجاه العمل الوظيفي بكل مصداقية وشفافية ولن تتمكن أي جهة مهما كانت من الضغط عليها لتجاوز أحكام القانون والضوابط ،وإن الدائرة تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة إحدى القنوات الفضائية لاعتمادها على مصدر غير رسمي ونشر الخبر بدون التأكد من المعلومة من مصادرها الرسمية"