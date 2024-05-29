قانون العطلات الرسمية يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الوقائع العراقية

دخل قانون العطلات الرسمية حيز التنفيذ بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية.

وقد صدر العدد 4777 من جريدة الوقائع العراقية ، وتضمن قانون العطلات الرسمية الرقم 12 لسنة 2024 .

وكان مجلس النواب قد اقر قانون العطلات الرسمية ، في جلسته التي عقدها يوم الاربعاء ، الثاني والعشرين من شهر ايار الجاري .

وتضمن القانون، تعطيل الدوام الرسمي بايام: "الجمعة والسبت من كل اسبوع، 1 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، 12 ربيع الاول المولد النبوي الشريف ، (1-3) شوال عيد الفطر، (10-13) ذي الحجة عيد الاضحى، 18 ذي الحجة عيد الغدير، 1 كانون الثاني رأس السنة الميلادية، 6 كانون الثاني عيد الجيش، 21 آذار عيد نوروز، 1 ايار عيد العمال العالمي، وبعد التصويت، قرر البرلمان، اضافة عطلة جديدة بيوم 16 آذار (جرائم البعث والانفال والهجوم على حلبجة).