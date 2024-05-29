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معظمهم أجانب وممتهنات للدعارة.. حملة تداهم بغداد الجديدة فجرًا وتخرج بـ168 معتقلًا


أعلنت قيادة شرطة الرصافة، اليوم الأربعاء، عن مداهمة وتفتيش واسعة ضمن مناطق الغدير وبغداد الجديدة فجر اليوم، اسفرت عن اعتقال 168 شخصا بينهم أجنبيات متهمات بالدعارة والتسول.

وقالت شرطة الرصافة في بيان ان "قيادة شرطة بغداد الرصافة شرعت بحملة مداهمة وتفتيش في مناطق بغداد الجديدة والغدير، للقبض على الاشخاص المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة وتفتيش الفنادق والكافيهات والمقاهي والأماكن المشبوهة ".

وأشارت الى ان "حصيلة العملية الأمنية كانت القبض على (٤٢) متهما مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ومخالفين، والقبض على (٧٤) شخصا ونساء عدد (٢) من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الإقامة، والقبض على (٢٢) امرأة من الجنسية الاجنبية (تسول ودعارة) ، والقبض على (٢٧) طفل متسول من الجنسية الاجنبية ، والقبض على (٣) نساء متهمات بأعمال مخلة بالاداب، وضبط سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف واله جارحة، ليتم إيداعهم التوقيف لأكمال الأجراءات القانونية بحقهم".

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