الإطار التنسيقي يؤكد أهمية المضي بانتخاب رئيس البرلمان

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، أهمية المضي بانتخاب رئيس مجلس النواب.

وجاء في بيان للإطار التنسيقي، أنه "عقد اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء وتداول جداول الموازنة المالية وأكد ضرورة إقرار الجداول لتحقيق مصالح المواطنين ودعم الوضع الاقتصادي".

وأضاف البيان أن "الإطار أكد أهمية المضي في انتخاب رئيس مجلس النواب بأسرع وقت ممكن".

وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت، في (14 تشرين الثاني 2023)، حكماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، ولم ينتخب المجلس بديله حتى الان.