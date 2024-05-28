الاستخبارات تضبط شركة تتاجر بالادوية منتهية الصلاحية والمغشوشة في بغداد

ضبطت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن شركة تتاجر بالادوية منتهية الصلاحية وضبطت أدوية مغشوشة بداخلها ، في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ، انه :" بجهد استخباري دقيق وبمتابعة ميدانية حثيثة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد ، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني ومفرزة من مديرية الجريمة المنظمة ، من ضبط إحدى شركات الأدوية تقوم بتجارة الأدوية منتهية الصلاحية واعتقال متهم داخل الشركة ، في احدى مناطق العاصمة ".

واضافت:" تم ضبط مخزن ومعمل وهمي للادوية ، يحتوى على ادوية مغشوشة وعلب مطبوعة معدة للتعبئة وليبلات ولواصق مزورة غير رسمية وماكنه لتعبئة وتغليف الادوية، حيث تم تسليم المتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة "