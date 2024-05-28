محتجون يرفعون الأعلام العراقية والفلسطينية يحاولون اقتحام شركة بيبسي في الزعفرانية

حاول محتجون، اليوم الثلاثاء، (28 ايار 2024)، اقتحام شركة (بيبسي) في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني ان "المحتجين رفعوا الاعلام العراقية والفلسطينية تعبيراً عن غضبهم لدعم العلامة التجارية للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة".

وخلال اليومين الماضيين، تشهد العاصمة بغداد تحركات من جهات "غير معلومة" حتى لدى وزارة الداخلية، لتخريب الشركات الامريكية العاملة في العراق، حيث تعرضت شركة دجاج كنتاكي وجلي هاوس الامريكيتين الى هجوم من قبل ملثمين بسيارات مضللة في مناطق حيوية في بغداد مثل الجادرية والكرادة الملاصقة للمنطقة الخضراء المحصنة، إضافة الى شارع فلسطين.