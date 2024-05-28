الحشد الشعبي يؤمن حصاد الحنطة شرق الانبار

واصل اللواء السابع بالحشد الشعبي تأمين عمليات حصاد محصول الحنطة في منطقة الثرثار وعدة مناطق شرق الانبار وذلك ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي وحماية المزارعين من التهديدات الأمنية المحتملة.

وذكر الحشد في بيان:" ان اللواء يقوم بتوفير الحماية اللازمة للمزارعين والفلاحين خلال فترة الزراعة والحصاد، مما ساهم في ضمان سير العملية بسلام ودون أي حوادث تذكر".

واضاف "تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحشد الشعبي لتعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد المحلي من خلال حماية المحاصيل الزراعية".