دعوة نيابية لاحتساب خدمة مقاتلي الحــشـد الشــعــبــي المفسوخة عقودهم

دعا رئيس كتلة العقد الوطني ، النائب عبد الأمير المياحي ، رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة " لاحتساب خدمة مقاتلي الحــشـد الشــعــبــي المفسوخة عقودهم .

وقال الميّاحي ، في طلب رسمي :" تثمينًا للجهود المبذولة من قبلِ أبطال الحشد الشعبي ، في الدفاع عن أرضِ العراق ، ولما قدّمهُ المجاهدون من بطولاتٍ خلّدها التأريخ ، وتزامنًا مع قرب تشريع قانون الخدمة والتقاعد الذي صوت عليه مجلس الوزراء سابقًا ، ندعو لاحتساب هذه الخدمة للمفسوخة عقودهم، أثناء وجودهم خارج الخدمة ، دمة فعلية ؛وذلك تثمينًا لما قدموه للعراق وشعبه "