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محافظ كربلاء يكرم التلميذة الأولى عالميا في الحساب الذهني


 كرم محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي التلميذة ريماس عباس طاهر التي حصلت على المركز الاول عالمياً في مسابقة الحساب الذهني التي اقيمت في الإمارات.

وبارك لها ولعائلتها هذا الفوز مؤكدا انه يعد لكربلاء . واضاف :" اننا نعتز ونفخر بهكذا طاقات ونقدم لها كل انواع الدعم لتنميتها ورعايتها ".

يذكر ان التلميذة ريماس في الصف الثالث الابتدائي بمدرسة المتألقات في محافظة كربلاء المقدسة ، تنافست مع مشاركين من (١٨) دولة عربية وأجنبية في المسابقة التي اقيمت مؤخراً في دولة الإمارات وتألقت بأدائها الاستثنائي لتحصد هذا الإنجاز الرائع.

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محافظ كربلاء يكرم التلميذة الأولى عالميا في الحساب الذهني
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