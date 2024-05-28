الاستخبارات تطيح بـ 5 مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات في بغداد والمثنى

أعلنت مديرية الاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، الإطاحة بـ 5 مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات في محافظتي بغداد والمثنى.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارزها تمكنت عبر معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في بغداد".

وأضافت ان "أحدهم مطلوب بقضايا إرهابية، اما الاثنين الاخرين بتهم تجارة وترويج المواد المخدرة وصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادتين (4 إرهاب و 28 مخدرات)".

ومن جانب اخر، اكدت المديرية أن "مفارزها في المثنى ومن خلال المتابعة الميدانية لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، ألقت القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة وفق مذكرتي وأحكام المادة (28مخدرات)"، مبينة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة".