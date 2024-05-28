الإطار يجتمع بالسوداني اليوم لمناقشة موازنة 2024

من المؤمل ان يعقد قادة الاطار التنسيقي، مساء اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، اجتماعاً لمناقشة جداول موازنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة العراقية الى مجلس النواب.

وقال عضو الإطار التنسيقي علي الزبيدي في حديث صحفي، ان "قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا مهما، مساء اليوم، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل مناقشة جداول موازنة 2024 لوجود ملاحظات واعتراضات نيابية عليها".

وبين الزبيدي ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يطلع قادة الاطار التنسيقي على تفاصيل الموازنة قبل إرسلها الى مجلس النواب، ولهذا سيتم مناقشتها معه، خلال اجتماع اليوم، من اجل الإسراع في التصويت عليها في البرلمان".

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أمس الإثنين، (27 ايار 2024)، تأمين رواتب الموظفين في الموازنة المالية لعام 2024.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس اللجنة، ان العطواني "ترأس الاجتماع الموسع للجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، لمناقشة جداول موازنة 2024، بحضور وزير التخطيط محمد تميم ووزير المالية طيف سامي وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، وناقش الاجتماع جداول وبيانات موازنة 2024 وفلسفة بناء هذه الموازنة وآليات تحديد التخصيصات المالية سواء فيما يتعلق بتخفيض النفقات الاستثمارية والزيادة الكبيرة في النفقات الجارية".

وأضاف: "كما بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة ومنها التخصيصات المالية للمحافظات، وسياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز في الموازنة وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن ملف ضمان ديمومة تمويل المشاريع المستمرة".

واستعرض وزيرا المالية والتخطيط، وفقاً للبيان "جداول الانفاق والتمويل والمشاريع المدرجة لعام 2023، كما قدما رؤية الحكومة بشأن جداول 2024 التي تركز على استكمال المشاريع المتلكئة وتأمين متطلبات القطاعات الأساسية".

وعقب الاجتماع أكد العطواني، ان "رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل خلال 2024" مبينا، ان "الاتفاق على تدوير تخصيصات المحافظات التي لم يتم انفاقها في العام الماضي إلى عام 2024، بعد تأمين تخصيصات قانون الأمن الغذائي في وحدات الانفاق".

وأضاف "ألزمنا وزارة المالية باستكمال تمويل تخصيصات المحافظات لعام 2023" مشيرا الى، ان "تخصيصات التعيينات والعقود في موازنة 2023 مؤمنة قانونا وهذه الفقرات ستنفذ خلال 2024".