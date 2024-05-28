تفاصيل مقترح المفوضية لإجراء انتخابات إقليم كردستان بموعد قريب

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، عن تفاصيل مقترح سترسله إلى رئاسة إقليم كردستان لإجراء انتخابات البرلمان بـ"موعد قريب".

وقال المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعدت كتابا رسميا لإرساله، اليوم، الى رئاسة إقليم كردستان بشأن تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان".

وأضافت إن "الكتاب لم يرسل بشكل رسمي لغاية الان، فهو بطور الطباعة والتدقيق، وهو لم يحدد أي موعد لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، فهذا من صلاحيات رئاسة الإقليم، فهي من سوف تحدد الموعد الجديد، ونحن كجهة فنية نعمل على ترتيب الإجراءات لهذه العملية وفق التوقيتات الزمنية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول كردي، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"بغداد اليوم"، إن "مفوضية الانتخابات العراقية طرحت مقترحا على رئاسة إقليم كردستان لإجراء انتخابات البرلمان".

وبيّن، أن "المقترح تضمن أن يكون التصويت الخاص يوم الثلاثاء المصادف 3 أيلول 2024 والتصويت العام يوم الخميس 5 أيلول 2024".