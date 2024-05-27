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بعثة الحج العراقية تعلن ارتفاع اعداد الحجاج الى(18288) حاجا بالديار المقدسة


اعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الحجاج الواصلين الى الديار المقدسة الى (18288) حاجا.

وذكرت البعثة في بيان لها، ان "عدد الحجاج الوافدين الى الديار المقدسة، بلغ (18288) حاجا، قدموا جوا من المطارات العراقية ومنفذ عرعر الحدودي".

واشارت الى ان" (11232) حاجا يمكثون حاليا في المدينة المنورة، سيتم تفويجهم تباعا وفق توقيتات محددة الى بيت الله الحرام، فيما يتواجد (5395) حاجا في مكة المكرمة".

واكدت البعثة ان" عملية تفويج الحجاج جوا وبرا بالتعاون مع الجهات الساندة تسير بانسيابية عالية ودون تسجيل حوادث تذكر".

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بعثة الحج العراقية تعلن ارتفاع اعداد الحجاج الى(18288) حاجا بالديار المقدسة
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