عضو بمجلس ميسان يدعو رئاسة المجلس الى رفع دعوتين قضائيتين ضد وزارة المالية

دعا عضو مجلس محافظة ميسان "حسين المرياني" ، اليوم الاثنين ، رئيس مجلس المحافظة " مصطفى الدعير" الى اقامة دعوتين قضائيتين منفصلتين ضد وزارة المالية بعد تخفيض تخصيصات تنمية الاقاليم المالية في قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٤".

وقال المرياني في تصريح صحفي :" ان الدعوة الاولى ستقدم الى المحكمة الإتحادية حول المستحقات المالية لمحافظة ميسان من فائض الفرق في اسعار بيع النفط الخام المخافتها نص المادة ( ٣ / اولاً / ١٥ ب) من قانون رقم ( ۱۳ ) لسنة ۲۰۲۳ ، مبيناً ان الدعوة الثانية ستكون بخصوص المخالفة في صرف مبالغ البترو دولار في موازنة ۲۰۲۳ ".

واشار المرياني :" الى انه قد جمع تواقيع لتسعة أعضاء في مجلس محافظة ميسان مؤيدين لمطلبه برفع الدعوى القضائية ضد وزارة المالية"