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بعد رفض العراق.. الاتحاد البرلماني العربي يرفع مبدأ "حل الدولتين" من مقرراته


وافق الإتحاد البرلماني العربي، اليوم الاثنين، على اعتراض العراق تضمين مقررات المؤتمر "مبدأ حل الدولتين"، وقرر رفعه من البيان الختامي.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية ل‍مجلس النواب العراقي، أن "الإتحاد البرلماني العربي، وافق اليوم الاثنين، على اعتراض وفد مجلس النواب العراقي تضمين مقررات المؤتمر (مبدأ حل الدولتين)، وقرر رفعه من البيان الختامي للمؤتمر الـ (٣٦) للإتحاد، الذي عقد اعماله في الجزائر للفترة ٢٦-٢٧ ايار – ٢٠٢٤".

وجرى خلال الجلسة الختامية، "تكريم الرئاسة السابقة للإتحاد البرلماني العربي، ممثلة في رئاسة الشعبة البرلمانية ل‍جمهورية العراق، حيث تم تقديم وسام ودرع لـ محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، تثمينًا لجهوده المبذولة خلال فترة تولي العراق رئاسة الإتحاد"، وفق ما جاء في البيان.

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بعد رفض العراق.. الاتحاد البرلماني العربي يرفع مبدأ "حل الدولتين" من مقرراته
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