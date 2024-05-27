العراق ولبنان يناقشان تنسيق المواقف في مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين ، مع وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب تنسيق المواقف في مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية , ان حسين التقى، اليوم الاثنين ، مع بو حبيب، على هامش أعمال مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة".

وتم خلال اللقاء وفق البيان, بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً فيما يتعلق بالشأن السوري".

و ناقش الجانبان بحسب البيان تنسيق المواقف في مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وسبل مساعدة اللاجئين السوريين ودعم الاقتصاد السوري الذي يعاني من صعوبات كبيرة ، والعمل على تخفيف معاناة السوريين من خلال عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا".