العراق وروسيا يوقعان مذكرة للتعاون في المجال القضائي

وقع رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، اليوم الاثنين، مع رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين، مذكرة للتعاون المشترك.

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان: " ان القاضي جاسم محمد عبود التقى ، في مستهل زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية بمدينة سانت بطرسبورغ، رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها"، مشيرة الى أنه "تم عرض أهم القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ترسيخ المبادئ الديمقراطية الصحيحة وضمان تطبيق الدستور".

وذكرت أنه "تم التأكيد على حرص المحكمة الاتحادية العليا على إنشاء علاقات ثنائية مع المحاكم الدستورية الدولية لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لتطويره والاستفادة من تجارب المحاكم الدستورية المتراكمة بما يسهم في البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة"، لافتة الى أن "الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وشددا على اهمية تدعيمها للاستفادة من الخبرات الروسية في تطوير عمل القضاء الدستوري العراقي".

بدوره رحب رئيس المحكمة الدستورية الروسية بزيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والوفد المرافق له"، مؤكداً "حرص بلاده على الوقوف مع العراق والتعاون في العديد من المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".