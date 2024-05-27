النزاهة ترصد هدرا باكثر من مليار دينار بمشروع نفذته الحكومة المحلية في ذي قار

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، ضبط هدر للمال العام، ومستلزماتٍ طبيَّةٍ منتهية الصلاحية في مشاريع مُنفّذة من قبل ديوان محافظة ذي قار ودائرة الصحَّة في المُحافظة.

واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان ، الى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، رصد هدراً بالمال العام في مشروع تصميم وتنفيذ مبنى تجاريٍّ، وإعادة تأهيل سوق النصر في المحافظة ضمن تخصيصات المنافع الاجتماعيَّة للشركة الماليزيَّة المُشغّـلة لحقل الغراف النفطيّ بكلفة (١,٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار، مُبيّـناً استمرار التنفيذ مُدَّة طويلة دون جدوى اقتصاديَّة، ممَّا تسبَّب بحصول هدرٍ في المال العام".

وأوضح المكتب أنَّ" الفريق ضبط كميَّاتٍ من المُستلزمات الطبيَّة منتهية الصلاحية في مستشفى القلب تُستخدَمُ في عمليَّات القلب الجراحيَّة، موضحا أنها شملت (٥٨٧) كارتوناً من المود والمستلزمات الطبيَّة التي تُستخدَمُ في صالة عمليات القسطرة، وإبر تُستخدَمُ في ردهة الإنعاش الباطنيّ ومغذيات الإنعاش الجراحي و"كانيولات".

واضاف انه :" تمَّ كشف هدرٍ للمال العام في العقد المبرم بين دائرة الصحَّة وإحدى الشركات لشراء أجهزة (كشف الأوردة) بمبلغ (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار، بعد أن بيَّن تقرير شعبة التدقيق الخارجي وجود مغالاةٍ في سعر الشراء وعدم ذكر منشأ الأجهزة ، فضلاً عن التأخُّر في تجهيز المُستشفيات بالأجهزة، خلاف الموعد المُحدَّد دون قيام دائرة الصحَّة بفرض الغرامات التأخيريَّـة المنصوص عليها في العقد".

على صعيدٍ مُتَّصلٍ، اشار المكتب الى" مُخالفاتٍ في عقد تنظيف مستشفى الناصريَّة التعليميّ، وعدم التزام الشركة المُتعاقد معها ببنود العقد البالغ مقداره (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) دينارٍ بخصوص تأليف لجنة إعداد " التندر"، وعدم مصادقة الكشوفات، وجلب مواد التنظيف وادخالها مخزنياً،او توفير العمالة المطلوبة".