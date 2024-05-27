الداخلية تصدر بياناً بشأن الاعتداءات على عدد من مطاعم بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الإثنين، بياناً بشأن الاعتداءات على عدد من المطاعم في العاصمة بغداد خلال اليومين الماضيين.

وذكر البيان ، انه "وخلال ٤٨ ساعة الماضية تعرضت مطاعم في العاصمة بغداد تحمل علامات تجارية أجنبية إلى سلسلة من الاعتداءات أسفر البعض منها عن حدوث خسائر مادية، وعلى خلفية هذه الاعتداءات أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بإصلاح الأضرار الناتجة عن هذه الاعتداءات والإسراع بفتح هذه المطاعم ومعاقبة القوة الماسكة للأرض لتهاونها بالواجب، فيما تجري الآن تحقيقات موسعة مع عدد من المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم خلال هذه الاعتداءات".

وأكد البيان، إن "هذه الأعمال التي قام بها نفر ضال من مشوهي الفكر والاعتقاد تضر بمصلحة البلاد وتعطل عملية الاستثمار التي بذلت فيها الحكومة جهوداً مضنية لإنجاحها،

واوضح انه وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لجلب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد، يتوهم بعض الجناة أنهم بهذه الأفعال يعاقبون بعض الدول من خلال الإضرار بمصالحها والحقيقة فإن هذه الأفعال غير القانونية تسيء إلى سمعة بلدنا وتهدف إلى الإضرار بحالة الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي، ما يستدعي إدانتها وعزل من يقوم بها".

وأشار البيان الى، ان "وزارة الداخلية وبحكم مسؤوليتها عازمة على الإستمرار في تحقيق الإستقرار الأمني في مختلف مناطق البلاد وستحاسب بشدة كل من يحاول العبث بالأمن والاخلال بالنظام ومخالفة القوانين"