الأمن الوطني يطيح بشخص انتحل صفة والد مدير مكتب رئيس الوزراء

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين ، تفكيك شبكات للنصب والاحتيال والقبض على 11 متهماً بانتحال الصفة، بينهم متهم انتحل صفة والد مدير مكتب رئيس الوزراء.

وقال الجهاز في بيان ، إنه "في ضوء المتابعة المستمرة والرامية إلى ملاحقة شبكات النصب والاحتيال، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من الإطاحة بمتهم انتحل صفة والد مدير مكتب رئيس الوزراء ويقوم بابتزاز الدوائر الحكومية لأغراض مالية، حيث جرت عملية إلقاء القبض بالتنسيق مع مديرية أمن النجف بعد تفعيل الجهد الاستخباري الذي قاد إلى مكان سكناه داخل المحافظة، ".

وأضاف: "ان مفارز الجهاز في محافظات كربلاء وديالى وواسط ألقت القبض على 5 متهمين قاموا بانتحال صفات حكومية لغرض ممارسة عمليات النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بالتعيين".

ووفقا للبيان، وفي سياق متصل، "تمكنت المفارز من القبض على 4 متهمين انتحلوا صفة طبيب مختص، حيث تم ضبطهم بالجرم المشهود أثناء ممارستهم هذه المهنة داخل عياداتهم في محافظات بغداد، وكربلاء وميسان".

واكد أن "عمليات إلقاء القبض جرت وفق أوامر قبض قضائية، مبينا انه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".