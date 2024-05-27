المندلاوي يؤكد ان العراق لن يدخر اي جهد في سبيل دعم القضية الفلسطينية وإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها

اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الأثنين، ان العراق لن يدخر اي جهد في سبيل دعم القضية الفلسطينية وإيقاف حرب الإبادة ورفع الحصار والظلم التأريخي عن كاهل الشعب الفلسطيني. .

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان المندلاوي حضر الجلسة الختامية للمؤتمر السادس والثلاثين للإتحاد البرلماني العربي، والتي عقدت في المركز الدولي للمؤتمرات في الجزائر.

وقدّم رئيس مجلس النواب بالنيابة خلال كلمته في اختتام أعمال المؤتمر، خالص تعازيه ومواساته للجمهورية الإسلامية الإيرانية برحيل رئيسها إبراهيم رئيسي ورفاقه من كِبار المسؤولين بحادثة الطائرة،داعيا الحكومات والبرلمانات العربية إلى بذل الغالي والنفيس لنصرة الأشقاء الفلسطينيين،.

وثمن المندلاوي، جهود جميع البرلمانات العربية في دعم ومساندة العراق خلال فترة توليه رئاسة الإتحاد خلال الدورة السابقة، داعيا كل الأشقاء العرب إلى تقديم كل انواع الدعم لابراهيم بو غالي خلال رئاسته الحالية للإتحاد البرلماني العربي، متمنياً كل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.