البنك المركزي ينفي حقيقة اصدار فئة "100" ألف دينار

نفى البنك المركزي العراقي، إصداره عملة جديدة من فئة (100) ألف دينار، مبيناً أن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لعملة نقدية جديدة هي عبارة عن صورة "مزيفة" تحمل صورة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.

ودعا البنك، بحسب بيان له، المواطنين إلى "الحذر وعدم التعامل بها في حال طرحها البعض لغرض الاحتيال"، مؤكدا على "عدم وجود نوايا لطباعة عملة جديدة في الوقت الحالي".

وشدد البنك المركزي العراقي، على "اتخاذه الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمروجين لتلك العملة المزيفة".