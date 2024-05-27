الحشد يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف الفلاحين في كركوك

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الإثنين ، عن احباط مخطط ارهابي لاستهداف الفلاحين من خلال زرع 11 عبوة ناسفة في جنوب غرب محافظة كركوك.

وذكر بيان لاعلام الحشد، انه "وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الحشد من العثور على 11 عبوة ناسفة مزروعة في أراضي الفلاحين بمنطقة اليورغون جنوب غرب كركوك وتم تفكيك العبوات بشكل آمن".

وأشار البيان الى، ان "الحشد الشعبي شرع في وقت سابق بتأمين عملية حصاد محصولي الحنطة والشعير في كركوك ضمن قواطع المسؤولية"