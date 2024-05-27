توجيهات حكومية بشأن تسجيل بيانات موظفي كردستان

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كردستان العراق.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، اجتماعاً خُصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق".

وأكد "المضيّ بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 21 شباط 2024، الذي نصّ على إلزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفي القطاع العام العاملين داخل إقليم كردستان، كما تابع سيادته تنفيذ الإجراءات مع البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية بهذا الشأن".

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على "ضرورة الإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كردستان العراق، وتجنب تأخير رواتبهم، مبيناً أن الحكومة الاتحادية معنية برعاية الموظفين من أبناء الشعب العراقي أينما كانوا، وضمان حقوقهم، على وفق ما أقره القانون والدستور".