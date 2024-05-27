حالة الطقس تفصح: تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، حيث اشارت الى تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم يتحول إلى غائم جزئي في الاقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات.

وتابعت، أن طقس يوم الأربعاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية.

وبيّنت أن يوم الخميس، الطقس سيكون صحواً وحاراً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً.

أما يوم الجمعة المقبل، فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع غبار خفيف، أما درجات الحرارة ستنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية.