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إيران توقف حركات التصدير إلى إقليم كردستان


صرّحت الجمارك الإيرانية عن وقف عمليات التصدير والترانزيت إلى إقليم كردستان العراق حتى إشعار آخر بسبب رسوم إضافية فرضتها سلطات الإقليم على الشاحنات.

وأوضحت وكالة ميزان التابعة لجهاز القضاء الإيراني، بأن إقليم كردستان العراق فرض رسوم جديدة بـ15 ألف دينار للشاحنات التي تحمل بضائع متجهة إلى إقليم كردستان العراق.

وطبقًا لهذا التقرير فإن إقليم كردستان العراق يطالب أيضاً بمبلغ 15 ألف دينار من الشاحنات التي تحمل السيارات.

وأضاف، احتجاجاً على ذلك لم يغادر البلاد أي شاحنة باتجاه كردستان العراق وهي متوقفة في المناطق الجمركية، حيث مازال الجمارك ومسؤولي الجانب العراقي يتشاورون مع أصحاب البضائع العراقيين ونقابة سائقي الشاحنات، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة بعد.

 ويذكر أن هذه الحالة قد بدأت في جمرك باشماق في مريوان في محافظة كردستان، وجمارك برويزخان في محافظة كرمانشاه، وتمرشين بيرانشهر في محافظة أذربيجان الغربية.

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إيران توقف حركات التصدير إلى إقليم كردستان
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