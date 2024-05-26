اجتماع نيابي حكومي يؤكد على تضافر جميع الجهود لضمان الحفاظ على أملاك الدولة

عقدت اللجنة النيابية الخاصة للحفاظ على املاك الدولة ، اليوم الاحد اجتماعا مشتركا مع رئيس وأعضاء لجنة الأمر الديواني (٥٠) لسنة ٢٠١٩ والتي عملت على تدقيق عقارات الدولة في الفترة السابقة (قبل تشكيل لجنة الأمر الديواني ٢٣٣١٨ من قبل الحكومة الحالية).

واستعرض الاجتماع ، ايجازا عن ملفات عقارات الدولة وما قامت به اللجنة من جهود حثيثة ، مع مناقشة تقاريرها المتضمنة الملاحظات التي ثبتتها بشأن التجاوزات على عقارات الدولة ، وتقييم آلية حفظ بيانات هذه العقارات والنتائج التي توصلت اليها اللجنة.