رئيس الجمهورية يؤكد اهمية تطوير عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة في العراق

اكد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد اهمية تطوير عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة في العراق وبما يخدم ترسيخ الأسس الديمقراطية ويضمن مبادئ حقوق الإنسان.

وقال بيان للدائرة الاعلامية برئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأحد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة (يونامي) في العراق جينين هينيس بلاسخارت بمناسبة انتهاء مهام عملها.

وثمن الرئيس، خلال اللقاء، ما قدمته بلاسخارت والأمم المتحدة من دعم للعراق في مختلف المجالات سيما مساعدة النازحين ومشاريع دعم المرأة والطفل، مؤكداً استمرار العراق في التعاون مع بعثة يونامي لمجابهة التحديات في مجال البيئة والمناخ والصحة والتعليم وبما يؤمن العيش الكريم لجميع العراقيين، متمنيا لها التوفيق في مهامها الدولية الجديدة.

وأكد الرئيس أهمية تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع الأمم المتحدة، مشيرا الى ضرورة تطوير عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة في العراق وبما يخدم ترسيخ الأسس الديمقراطية ويضمن مبادئ حقوق الإنسان.

وأشار إلى الأوضاع في العراق وتطورها نحو الأفضل بعد تحقيق الانتصار على الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار، مبينا أن الحكومة وضعت أولوية في برنامجها لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية وتعزيز التعايش الأهلي السلمي بين جميع المكونات.

من جانبها، أكدت بلاسخارت حرص الأمم المتحدة الدائم على طريق تعضيد جميع الجهود الرامية إلى معالجة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز السلم الأهلي في العراق، معربة عن شكرها وتقديرها لرئيس الجمهورية على الدعم الذي تلقته منه أثناء مدة عملها في العراق.