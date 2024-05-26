وزير النقل يبحث مع السفير الإيراني تعزيز التعاون المشترك

استقبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ، اليوم الاحد ، في مبنى الوزارة ، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق محمد كاظم ال صادق .

وذكر بيان لوزارة النقل انه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المُشترك في قطاع النقل بين البلدين ، وسبل تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين .

بدوره ، جدد السفير الإيراني شكر بلاده للعراق حكومةً وشعباً على تقديم التعازي والتضامن والمواساة بالفاجعة الأليمة بوفاة إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ومرافقیه