وسائل إعلام عبرية.. إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأحد ان حزب الله اطلق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

واشارت القنوات الإعلامية في إسرائيل الى أنه في الساعة الأخيرة من نهار اليوم الاحد تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من لبنان على إسرائيل.

وطلبت السلطات الإسرائيلية من سكان مستوطنة كريات شمونة الدخول فورا إلى الملاجئ والمناطق المحمية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار مرة أخرى للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية في مرغليوت وكريات شمونة وتل حاي ومسكاف عام وكفار جلعادي في الجليل الأعلى".

من جهته، قال "حزب الله" اللبناني في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 من ‏بعد ظهر اليوم الأحد، مقر قيادة كتيبة حبوشيت برشقة ‏صاروخية"