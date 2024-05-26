العراق يشارك بجلسة العمل الأولى للمؤتمر الـ (٣٦) للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر

شارك رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في جلسة العمل الأولى للمؤتمر ال (٣٦) للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الجزائر، بحضور رئيس الاتحاد إبراهيم بو غالي، ورؤساء البرلمانات والوفد المشاركة.

وذكر بيان لمكتب المندلاوي " قدًم رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود العربية المشاركة، شكرهم لمحسن المندلاوي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي السابق، على جهوده الكبيرة التي بذلها خلال فترة رئاسة العراق للاتحاد وفي ظل ظروف صعبة واستثنائية كانت تمر بها المنطقة".

وجرى خلال الجلسة" إقرار جدول الأعمال، وتقديم تقارير الرئيس والأمين العام، وتقارير الدورات (٣٢، ٣٣، ٣٤) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي للمصادقة عليها، إضافة إلى كلمات رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود".