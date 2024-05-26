الشيخ جلال الدين الصغير يعزي الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بوفاة والدته

عزى امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بوفاة والدته رحمها الله

وقال سماحة الشيخ الصغير في بيان التعزية واطلعت وكالة انباء براثا عليه

انا لله وانا اليه راجعون

سماحة العزيز حجة الاسلام والمسلمين المجاهد السيد حسن نصر الله نصركم الله وحفظكم أميناً على عزتها وكرامتها

يعزّ عليّ فجيعتكم والاسرة الكريمة برحيل السيدة الوالدة، وفي الوقت الذي أسأل الله العلي القدير أن يتغمدها برحمته الواسعة ويشملها بكرمه الوارف، وان يكرمها بوفودها على أهل بيت الرحمة ومواطن الرأفة والملاذ لمن لا ملاذ له والمفزع لمن لا مجير له أجدادكم من الصفوة الطهرة، وأن يجعل بلوغها لمحفلهم سكينة لنفسها وقرة عين لها وسعادة تغمرها.

واني في الوقت الذي اقدم العزاء لكم وللأسرة الكريمة لاسيما السيدين العزيزين جهاد وجعفر نصر الله حفظهما الله أشعر وبإطمئنان بالغ وثقة كبيرة أنها ذهبت الى دار سعادتها بعد أن أدّت واجبها تجاه العترة المطهرة صلوات الله عليهم، ولو لم يكن لها إلا أنها أولدتكم ورعتكم وقدمتكم كواحدة من النفحات المعظمة لهذه الأمة لكفاها فخراً وعزاً ترفل بجلبابه في دار النعيم، وعزائي بوجودكم بمعية مفاخر العز في المقاومة وبثباتكم وبصبركم وبحكمتكم.

رحمها الله وجعلها في مستقر رحمته ومحل لطفه وألهمكم والسادة الأجلاء والعلويات الطواهر الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

جلال الدين الصغير

بغداد في السابع عشر من ذي القعدة ١٤٤٥